Взыскание долгов в упрощенном порядке — через судебные приказы — почти достигло пика, свидетельствуют данные Верховного суда. Кредиторы и коллекторы за 2018 год получили через суд более 90% решений о взыскании долга именно в рамках упрощенного производства, сообщает «Коммерсант».

По данным Верховного суда, суды общей юрисдикции и мировые судьи в 2018 году получили более 5,6 млн требований о взыскании сумм по кредитному договору и договору займа. По итогам года решения были вынесены по 5,5 млн дел, при этом более 90% из них было получено в рамках вынесения судебного приказа.

Судебный приказ выносится судьей единолично по заявлению кредитора без судебного разбирательства. Стороны для заслушивания объяснений не вызываются, решение выносится на основании представленных кредитором документов. Если в течение десяти дней с момента получения копии судебного приказа должник представит в суд свое возражение, судья будет обязан отменить приказ. Повторно обратиться за взысканием долга кредитор сможет только в рамках искового производства.

Приказное производство активно развивается с 2016 года, когда вступили в силу поправки, в частности, обязавшие первичных кредиторов и взыскателей, если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей, обращаться за выдачей судебного приказа. Из рассмотренных в 2017 году 3,8 млн дел доля судебных приказов составляла 86%. В 2016 году на них приходилось почти 69%, в 2015 году — около половины всех вынесенных решений. По мнению гендиректора коллекторского агентства «ЭОС» Антона Дмитракова, упрощенное судебное производство является удобным и эффективным инструментом для рынка. «Доля судебных приказов, полученных коллекторами, может вырасти в текущем году до 95—97%», — оценивает он.

Активно набирал обороты и еще более простой инструмент взыскания долгов — через исполнительную надпись нотариуса. В 2018 году на кредитных договорах было совершено 25,5 тыс. исполнительных надписей, тогда как в 2017 году — всего 3,2 тыс. надписей. За I квартал текущего года банки получили уже 8 тыс. надписей. Кредитные организации могут включать в договор пункт о возможности такого взыскания с июля 2017 года.

Как пояснили в Федеральной нотариальной палате (ФНП), банк должен уведомить должника о своем намерении получить исполнительную надпись минимум за две недели. Если за это время долг не будет погашен, кредитор может обращаться к нотариусу с документами, подтверждающими долговые обязательства. «Исполнительная надпись совершается на копии кредитного договора, на оригинале нотариус делает отметку об этом, — добавили в пресс-службе ФНП. — После получения исполнительной надписи кредитная организация может обращаться напрямую к судебным приставам за взысканием долга, а нотариус уведомляет должника о ее совершении в течение трех рабочих дней».

Таким образом кредитор может вернуть тело кредита, проценты и расходы на совершение исполнительной надписи (около 0,5% от суммы долга, но не менее 1,5 тыс. рублей). Оспорить нотариальную надпись должник может лишь в суде. В банках отмечают, что это полезный инструмент как для кредитора, так и для должника. «Его использование снижает издержки сторон по взысканию и в среднем в два-три раза сокращает сроки получения исполнительного документа», — сообщили в ВТБ.



Однако правозащитники подчеркивают, что зачастую граждане не укладываются в определенный законом срок обжалования судебных приказов в силу объективных и не зависящих от них причин. «Письмо может затеряться на почте, попасть не в тот ящик, человек в этот период может быть в командировке в конце концов, — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. — Самих должников на эти заседания не приглашают, и их позицию никто не спрашивает, а многие граждане, на чье имя мошенники берут займы и кредиты, часто узнают об этом из полученных судебных приказов». Поэтому, по ее мнению, целесообразно было бы увеличить срок для обжалования гражданами судебных приказов до 15 рабочих дней.