ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций футбольного клуба «Динамо-Москва», следует из отчетности группы ВТБ по МСФО.

«В апреле 2019 года группа ВТБ приобрела 99,9961% обыкновенных акций АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» за общее вознаграждение в размере 1 рубль», — говорится в документе.

В январе на экономическом форуме в Давосе глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом «Динамо». Позже Костин уточнил, что сделка по покупке контрольного пакета акций клуба «Динамо» обойдется банку ВТБ в 1 рубль.

ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический 1 рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд рублей.

