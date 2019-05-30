Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также экс-руководителей банка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Суд постановил частично удовлетворить требования Промсвязьбанка.

«Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву в пределах 282 201 304 551 рублей», — говорится в определении суда. Аналогичное решение вынесено в отношении имущества Дмитрия Ананьева.

Общая сумма требований Промсвязьбанка составляла 282 млрд рублей.