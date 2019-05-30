Особые экономические зоны так и не стали двигателем российского экспорта. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Счетной палаты РФ, где в том числе представлены результаты анализа номенклатуры и объема товаров, ввозимых на территории ОЭЗ и вывозимых с таких территорий в 2016—2017 годах .

Как указывают в СП, на внешние рынки товары практически не выходят, а остаются на территории Евразийского экономического союза.

«В 2013—2016 годах стоимостный объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%. В 2013—2016 годах наиболее востребованной резидентами таможенной процедурой был реимпорт — другими словами, ввоз переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. За этот период компании — резиденты ОЭЗ сэкономили на платежах свыше 27 млрд рублей», — отмечают аудиторы.

По их данным, в 2017 году, после того как под эту процедуру стали попадать только товары, полностью изготовленные из продукции ЕАЭС или оставшиеся в неизменном виде, произошел резкий спад деловой активности резидентов — ввоз продукции на территории ОЭЗ и вывоз товаров после переработки сократился более чем в два раза.

В целом, как показал проведенный анализ, в 2013—2017 годах на территории ОЭЗ резидентами ввезено товаров таможенной стоимостью более 94 млрд рублей, а вывезено после завершения таможенной процедуры свободной таможенной зоны — почти на 45 млрд. Основными товарами, ввозившимися на этапе строительства в 2013—2014 годах промышленных объектов, являлись оборудование (82,9%) и строительные материалы (16,1%), а в последующем периоде долю строительных материалов заместило сырье для производства (15,1%).



До 1 января 2017 года продукция, изготовленная на территории ОЭЗ с использованием иностранных компонентов, могла получить статус товара Таможенного союза, что позволяло ввозить ее на территорию ТС без уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов.