Исследовательский холдинг «Ромир» разработал методику расчета Food Index — показателя, демонстрирующего динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйства. Размер этой доли демонстрирует, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население, поясняют авторы обзора.

Согласно расчетам , проведенным на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, в текущем году доля затрат на продукты питания в общей корзине расходов российских семей составляет 32%. В прошлом году этот показатель находился на уровне 30%, а годом ранее также равнялся 32%.

«Ромир» подчеркивает, что в течение года динамика индекса может колебаться, причем существенно, относительно среднегодового показателя. Так, например, в начале 2017 года показатели Food Index находились на уровне 35—38%, а в августе было зафиксировано снижение до 28%. То есть колебание значений индекса составило плюс-минус 5 процентных пунктов относительно среднего за год. В 2018 году динамика индекса стала ровнее, колебания не превышали плюс-минус 2 п. п. от среднегодового значения.

Начало текущего года ознаменовалось ростом значений Food Index до 33%, что было обусловлено ростом цен на продукты в связи с увеличением НДС с 1 января. В марте россияне начали адаптироваться к новым ценам и опять нашли подходящие стратегии экономии, что привело к снижению индекса на 1 п. п. — до 32%. В апреле снижение также продолжилось. Результатом месяца стало его значение в 31%.

«Согласно международной классификации ООН, Россия относится к среднеобеспеченным странам, — комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин. — Очевидно, что среднестрановой показатель благосостояния населения является средней температурой по больнице. В российском обществе присутствуют все группы классификатора благосостояния: есть как крайне бедные слои населения, которые порой не могут обеспечить даже свои самые минимальные потребности, есть и чрезвычайно богатые люди, для которых траты на еду являются каплей в общей корзине расходов. Однако в России эти две группы достаточно малочисленны. В среднем же наши соотечественники, действительно, живут неплохо. Уровень благосостояния россиян с точки зрения затрат на еду сопоставим с ситуацией в большинстве восточно-европейских стран. Так, например, в России тратится на еду немного больше, чем в Венгрии, Хорватии и Черногории, но меньше, чем в Румынии, Сербии и Болгарии».

Для интерпретации показателей Food Index «Ромир» предлагает воспользоваться международными стандартами уровня жизни, утвержденными ООН на основе коэффициента Энгеля. Так, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной.

Уровень жизни в зависимости от доли затрат на продукты питания в общей структуре доходов: