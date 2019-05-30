Президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий искусственного интеллекта заявил о необходимости запуска программ переобучения специалистов для работы в цифровой сфере.



«Важнейший вопрос — это готовность общества, граждан к повсеместному внедрению таких технологий. Нужно обеспечить широкое цифровое просвещение, запустить программы переобучения, прежде всего, по востребованным направлениям», — сказал Путин.

Совещание по развитию технологий ИИ проходит в четверг на базе основанной Сбербанком школы программирования «Школа 21».

«Сегодня мы с Германом Оскаровичем (Грефом. — Прим. ред.) посмотрели, как у них работает школа. Действительно, очень хороший пример того, как может быть организована работа по подготовке кадров и продвижению интересных, перспективных стартапов, имеющих большое значение для практически всех сфер жизнедеятельности государства», — добавил президент.

«Школа 21», образовательная инициатива Сбербанка, начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике: без расписания и учителей. Название школы отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимых профессионалу в XXI веке. Школа будет ежегодно выпускать до 1 000 программистов. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 — организацией, которая за пять лет существования стала одним из мировых лидеров ИТ-образования.



Для поступления в «Школа 21» не требуются результаты ЕГЭ или диплом образования, к прохождению отбора допускаются любые граждане в возрасте от 18 лет ( верхняя возрастная планка для поступления ранее была установлена на уровне 30 лет, но впоследствии от этого ограничения отказались).