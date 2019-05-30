Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в России предлагается поддержать административно, путем создания позиций профильных заместителей федеральных и региональных министров, следует из проекта стратегии отрасли. Финансирование же, по замыслу разработчиков документа, обеспечат в том числе иностранные инвестиции на 2 млрд долларов от партнеров Российского фонда прямых инвестиций. Варианты стратегии развития технологий ИИ в России до 2030 года предполагается обсудить на совещании у президента РФ Владимира Путина 30 мая, пишет «Коммерсант».

Ответственными за разработку подходов к стратегии ранее были назначены правительство РФ и Сбербанк . По словам представителя Минкомсвязи Евгения Новикова, «разработка стратегии находится в финальной стадии». Срок у правительства — 15 июня, у Минкомсвязи документ будет готов раньше, уточнил он. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов и пресс-служба Сбербанка отказались от комментариев.

Как говорится в одном из вариантов проекта стратегии (есть у газеты), Россия должна стать одним из лидеров в области ИИ. К 2024 году в стране должно начаться создание аппаратно-программной платформы для отечественной системы ИИ, а к 2030 году должен быть создан первый центр обработки данных под задачи ИИ на российских процессорах. Предполагается, что со стороны государства реализацию стратегии будут обеспечивать профильные заместители руководителей ключевых федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также курирующий ИИ вице-премьер. Со стороны бизнеса, научных организаций и институтов развития предлагается создать открытый консорциум, следует из проекта указа президента о развитии ИИ в России (также есть у «Коммерсанта»).

Стратегию предлагается финансировать за счет бюджетных средств, заложенных в нацпроект «Цифровая экономика». В ИИ заинтересованы и институциональные инвесторы. Как сообщил изданию собеседник, знакомый с материалами к совещанию, РФПИ отобрал для инвестирования 20 компаний в области ИИ, среди них — «Онкобокс», «Нейротренд», «Нейрочат», «Форексис» и «Нейросети Ашманова». Для инвестиций в развитие ИИ в России помимо собственных средств РФПИ привлекает 2 млрд долларов от международных партнеров, в том числе из ОАЭ, утверждает источник: «Кроме инвестиций, РФПИ привнесет экспертизу международных партнеров, так как важно, чтобы компании были глобальными». В РФПИ отказались от комментариев.

Примерный объем финансирования полной разработки чипа с ИИ до стадии запуска производства — 0,5—1,5 млрд рублей, оценивает заместитель гендиректора НТЦ «Модуль» Алексей Мохнаткин. На сегодняшний день разработки реализуются за счет централизованной государственной поддержки, однако их инвестиционный потенциал огромен, уверен он. Представитель «Байкал Электроникс» Андрей Малафеев считает, что разработка чипа такого уровня будет стоить дороже — 2—5 млрд рублей в зависимости от сложности. Он отмечает, что в России пока нет примеров реализации подобных проектов.

Mail.Ru Group принимала участие в разработке национальной стратегии в области ИИ, подтвердил ее гендиректор Борис Добродеев, отметив, что у компании есть большая экспертиза и технологическая база в этой сфере. «Многие технологии, которые присутствуют в стратегии, у нас уже развиты на высоком мировом уровне», — сообщили в «Яндексе». Эксперты МТС в рамках стратегии развития ИИ курируют вопросы работы с данными и обработки естественного языка, уточнил представитель оператора.

Согласно проекту стратегии развития ИИ, на текущий момент Россия занимает существенную долю в мировом объеме продуктов, использующих такие технологии. В 2018 году объем российского рынка составил около 198,1 млрд рублей — 10,8% от мирового рынка. К 2024 году объем российского рынка будет увеличиваться со среднегодовым темпом прироста 105,9% и достигнет 907,4 млрд рублей, говорится в проекте стратегии. К этому сроку доля РФ на мировом рынке составит до 2,9%.

