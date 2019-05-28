Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в I квартале 2019 года вырос до 28% против 23% год назад. В некоторых регионах уровень закредитованности превысил 50%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» проанализировали данные Центробанка, Росстата и нескольких бюро кредитных историй. На основе анализа была обновлена карта кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств за первый квартал 2019 года.



Согласно расчетам ОНФ, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 4% с начала года и составила 15,4 трлн рублей по итогам I квартала 2019 года, это на 23,3% выше, чем в I квартале 2018 года. Показатель просроченной задолженности при этом стабильно снижается и впервые с 2015 года достиг 4,9% от всей задолженности или 754 млрд рублей.

«Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства, в среднем по России вырос до 28%. Это означает, что, как правило, семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Для сравнения, в первом квартале 2018 года средний уровень закредитованности составлял 23%, то есть увеличение долговой нагрузки за год составило 5 процентных пунктов», — говорится в отчете экспертов ОНФ.

В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России, по данным ОНФ, составила 273,6 тыс. рублей, годом ранее — 221,8 тыс. рублей. Средняя «просрочка» при этом — 13,4 тыс. рублей, годом ранее — 14,9 тыс. рублей.



Как уточнили РИА Новости в ОНФ, в некоторых регионах уровень закредитованности превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Выросла свыше 40% закредитованность домохозяйств в Чувашии, Иркутской области, ХМАО — Югре. Низкие показатели сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан — 5%, Ингушетия — 7%, Чечня — 7%), а также в Крыму и Севастополе (7%).

«Несмотря на то, что просрочка снижается, уровень закредитованности продолжает расти. Снижение просрочки можно объяснить набирающими все большую популярность инструментами перекредитования и рефинансирования. И интенсивность «красных регионов» показывает, что во многих субъектах ситуация критическая. Наши исследования — это наглядная иллюстрация и ответ на вопрос, где необходимо усилить меры надзора, профилактические мероприятия, работу по финансовому оздоровлению, повышению уровня финансовой грамотности», — прокомментировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.