Курс доллара повысился до 65,0583 рубля, курс евро — до 72,4229 рубля.
Банк России установил официальные курсы валют на 31 мая.
Курс доллара повысился на 14,99 копейки до 65,0583 рубля (с 64,9084 рубля на 30 мая). Курс евро прибавил 1,11 копейки и составил 72,4229 рубля (72,4118 рубля на 30 мая).
На биржевых торгах доллар по состоянию на 13:15 мск стоил около 64,95 рубля (минус почти 3 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии), евро — 72,34 рубля (плюс 2 копейки).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,88—65,15 рубля за доллар и 72,25—72,51 рубля за евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
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