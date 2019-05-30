Количество выданных автокредитов в апреле 2019 года составило 90,9 тыс. единиц, что на 8,1% больше аналогичного показателя прошлого года (84 тыс.). Это рекордный показатель выдачи автокредитов за все время наблюдений, начиная с 2014 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (7,6 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (5,7 тыс. ед.), Московской области (5,4 тыс. ед.), а также в Республиках Татарстан (4,7 тыс. ед.) и Башкортостан (4,1 тыс. ед.).



При этом в апреле 2019 года динамика выдачи автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной.

Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован, в основном, в сибирских регионах — Кемеровской области (+72,5%), Красноярском крае (+40,8%), Новосибирской области (+24,3%), а также в Кировской (+23,1%) и Калужской (+22,9%) областях. В то же время, в ряде крупнейших регионов страны в апреле 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов, в том числе, в Республике Татарстан (-5,3%), Ставропольском крае (-3,8%), а также в Нижегородской (-3,6%), Воронежской (-3,6%) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (-3,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в апреле 2019 года выросла на 6,2% и 9,5% соответственно.

Резкому увеличению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в марте-апреле 2019 года способствовало возобновление с 1 марта госпрограмм льготного автокредитования, считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Несмотря на ограниченный модельный ряд автомашин, возобновление реализации госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль» оказало существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Так, в первом квартале 2019 года доля «кредитных» автомобилей в структуре авторынка достигла уровня 60 процентов», — прокомментировал итоги исследования эксперт.