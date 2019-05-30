Основной этап оздоровления российских банков завершен, он не был безболезненным и бесплатным, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.



«В прошлом году мы фактически завершили санации трех крупных банковских групп и Азиатско-Тихоокеанского Банка. С созданием банка непрофильных и проблемных активов все санированные банки уже работают на рынке, соблюдая все нормативы. Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден», — сказала глава Банка России, выступая с годовым докладом в Госдуме.

Масштабная работа регулятора по оздоровлению кредитных организаций отчасти сказалась на доходах ЦБ. По итогам 2018 года регулятор показал убыток в 434,6 млрд рублей.