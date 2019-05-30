Только 57,4% от общего объема вкладов попадают под существующий порог страховых выплат в 1,4 млн рублей, в этих обстоятельствах регулятор поддерживает идею увеличения страховки до 10 млн в частных случаях. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с годовым отчетом в Госдуме.

По ее словам, если смотреть по количеству счетов вкладчиков, то 99,5% полностью покрываются страховой защитой, но по объему эта доля существенно ниже.



«Должны ли мы увеличивать страховое покрытие в такой ситуации? Конечно, речь не может идти об очень богатых людях, на мой взгляд. Они могут сами управлять своими рисками. Но мы считаем обоснованным более внимательно посмотреть на ситуацию, когда у человека на счету в одном банке оказалась большая сумма в силу стечения обстоятельств. Он не имел возможности и времени распорядиться средствами, а у банка была отозвана лицензия», — пояснила глава ЦБ.

Банк России предлагает распространить повышенную страховку по депозитам на тех вкладчиков, кто получил наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решениям судов или деньги от продажи недвижимости.

В настоящее время предельный размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн рублей. Отдельное страховое возмещение, максимальный размер которого составляет как раз 10 млн рублей, выплачивается по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве.