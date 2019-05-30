Чистая прибыль банка «Ак Барс» по итогам I квартала 2019 года выросла на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Рентабельность капитала банка составила 7,3%, рентабельность активов — 1,1%. Активы банка за указанный период выросли на 10,2% до 516,0 млрд рублей.

Чистые процентные доходы выросли на 42,1% до 4 млрд рублей с 2,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,2 % с начала года до 140,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 1,6%, до 84,7 млрд рублей.

«Улучшив качество кредитного портфеля, банк высвободил часть резервов на сумму 0,2 миллиарда рублей, тогда как в первом квартале 2018 года оценочный резерв под кредитные убытки составил 0,4 миллиарда рублей», — отметили в банке.