Внедрение системы быстрых платежей (СБП) позволит снизить тарифы на переводы между физическими лицами в два-три раза. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.



«По нашим оценкам, внедрение СБП позволит снизить более чем в два-три раза тарифы на переводы между физическими лицами. Следующий этап развития системы — оплата товаров и услуг через СБП. Эта возможность поддержит тренд на рост безналичных платежей, тем более что тарифы через СБП для торгово-сервисных предприятий будут ниже, чем эквайринговые», — отметила председатель Банка России.

Набиуллина добавила, что заявки на подключение к СБП подали еще 114 российских банков. По ее словам, к началу 2020 года к системе подключатся более 250 игроков.

Система, которая позволяет гражданам переводить деньги по номеру телефона, была запущена28 февраля. Сейчас в ней участвуют 14 игроков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, не входит в их число. Глава банка Герман Греф заявлял, что вопрос до сих пор обсуждается с ЦБ. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк хочет получать за услуги по переводу средств через СБП комиссию в размере 1% от суммы платежа.

В конце января Набиуллина говорила, что подключение к системе быстрых платежей должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков.

СБП пока не взимает комиссий, однако предусмотрено, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5—3 рублей в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.

