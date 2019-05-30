Российские банки показывают не настолько высокую прибыль, чтобы вызывать повышенный спрос у инвесторов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«В прошлом году банки показали рост прибыли, но этот рост прибыли был связан и с тем, что в предыдущем году прибыль была гораздо меньше из-за санации банков, были показаны убытки в банковском секторе. Мы не считаем, что здесь сверхприбыли. Кстати, к сожалению для нас, это иллюстрируется отсутствием значимого интереса инвесторов к инвестициям в банковский сектор», — сказала глава Банка России, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

Чистая прибыль российских банков за 2018 год составила 1,34 трлн рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза. Согласно прогнозу ЦБ, в этом году финансовый результат сектора будет еще лучше.