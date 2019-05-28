Белый дом завершил согласование концепции национальной системы управления данными (НСУД). Документ, предполагающий консолидацию госинформсистем, одобрен на заседании правительства, пишет «Коммерсант». Представлявший документ глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что позиции ведомств и ключевых архитекторов системы окончательно согласованы.

Предварительное одобрение система получила еще в начале года, напоминает издание. В полном объеме она должна быть запущена в 2022 году.

НСУД — ключевой элемент госуправления в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Она предполагает новый подход к госданным — единый порядок их сбора, обработки, хранения и использования.

Провозглашается, в частности, принцип однократного предоставления данных для информсистем для их дальнейшего многократного использования. НСУД будет интегрирована с основными элементами инфраструктуры «электронного правительства», государственными справочниками и классификаторами (такими, как Федеральная информационная адресная система).

Обещаны и аналитические инструменты, которые позволят властям принимать решения на основе гигантских объемов информации, — в рамках «умной» платформы планируется систематизировать данные более чем из 800 действующих сейчас разрозненных государственных информресурсов.

Как указывает «Коммерсант», создание НСУД — это не только технологический, а во многом юридический и управленческий проект: для успешной работы в госуправлении необходима единая нормативно-правовая база для работы НСУД, а ее создание невозможно без по крайней мере частичного изменения системы управления информпотоками ведомств и госучреждений, управляющих ими.

Как отметил 29 мая Константин Носков, в одном только Едином государственном реестре недвижимости сейчас более 300 млн записей. В рамках межведомственного электронного взаимодействия только в прошлом году прошло более 32 млрд трансакций. «Мы фактически не обладаем достоверной информацией о составе и структуре этих данных, имеющихся в различных ведомствах», — признал министр. Эти сведения зачастую недостоверные, устаревшие или некачественные.

О физическом объединении существующих баз данных речи не идет — ставится задача синхронизации разрозненных данных.

Сейчас гражданин в разных информсистемах идентифицируется по-разному (например, в системе ГИБДД — по номеру водительского удостоверения, в качестве налогоплательщика — по ИНН). «Необходимо определиться, в каких ключевых ресурсах будут находиться эталонные данные, и обеспечить привязку всех других систем с ними», — пояснил министр. Для поиска эталона Минкомсвязь совместно с аналитическим центром при правительстве, МЭР и Минфином проведет аудит информационных систем госорганов. НСУД в итоге будет отслеживать факт изменения эталона и сигнализировать другим системам о корректировках.

Исходя из документов о НСУД, пока сложно делать однозначные выводы о том, как решена центральная проблема консолидации госинформсистем, поставленная в докладе Центра стратегических разработок весной 2018 года,— примет ли государство концепцию «единого пула данных» с микросервисами как реализацией госфункций или же предпочтет постепенное объединение госинформресурсов. Большинство общих идей доклада ЦСР, видимо, в том или ином виде отражены в концепции НСУД.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что для того, чтобы система заработала к 2022 году, подготовительная работа должна быть завершена до конца 2019-го. Уже в этом году будут тестироваться отдельные компоненты НСУД — Минкомсвязь планирует эксперименты по пяти направлениям. Это создание федерального регистра избирателей, формирование цифрового профиля гражданина, эксперимент с федеральной информационной адресной системой, формирование паспортов муниципальных образований, а также создание цифровой аналитической платформы для снижения отчетности и упрощения процесса сбора статданных бизнесом и населением.



Первые результаты экспериментов ожидаются к концу года — до II квартала 2020 года они будут завершены. По их итогам Минкомсвязь обещает при необходимости корректировку концепции НСУД. Как пояснил «Коммерсанту» заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, решение о пилотном запуске НСУД готовилось при непосредственном участии бизнеса — в дальнейшем предпринимательское сообщество также намерено участвовать в реализации проекта и оценке его результатов.