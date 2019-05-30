Портал Банки.ру стал лидером рейтинга по видимости среди сайтов финансовых услуг в поисковых выдачах в Google и «Яндекса». Этот рейтинг составило агентство «Ашманов и партнеры». В топ-10 также вошли сайты крупных банков.

Так, сайт Сбербанка занял в рейтинге второе место, сайт ВТБ — пятое. В топ-50 вошли также Альфа-Банк (13 место), МКБ (20 место), Райффайзенбанк (21 место), Россельхозбанк (30 место), Тинькофф Банк (32 место), Росбанк (35 место), МТС Банк (36 место), Почта Банк (39 место).

Согласно данным отчета, Банки.ру получает более 200 тыс. запросов в поисковых системах в месяц.

«Финансовая выборка весьма «контрастна»: в ней доминируют крупные сайты с хорошими показателями по многим важным параметрам, а большинство остальных сайтов, участвующих в ранжировании, значительно «слабее» и имеют гораздо худшие показатели. Особенно контрастна выдача по высокочастотным запросам, и особенно среди агрегаторов», — прокомментировали в агентстве.