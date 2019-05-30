Центральный банк России разработал рекомендации по участию совета директоров в развитии и управлении информационными технологиями и рисками информационной безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«В условиях цифровой трансформации бизнеса Банк России рекомендует советам директоров уделять повышенное внимание развитию информационных технологий и управлению рисками информационной безопасности. Соответственно, эти задачи должны учитываться в рамках реализации функции по стратегическому управлению компанией, а также включаться в периметр системы управления рисками и внутреннего аудита», — говорится в сообщении.

В зависимости от деятельности компании, совет директоров может рассмотреть целесообразность создания в компании комитета по информационным технологиям и комитета по информационной безопасности.