Банк России в I квартале 2019 года зафиксировал рост выдачи ссуд заемщикам с более высоким показателем долговой нагрузки (PTI), сообщила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Есть еще одна тенденция, которая нас обеспокоила. Мы недавно собрали более детальные данные по разбивке по разному уровню платежной нагрузки, и обнаружилось, что доля с платежом к доходу выше 80% в первом квартале этого года выросла до 9,7%. Это, конечно, достаточно высокий показатель. Наш анализ показывает, что для заемщиков с высоким уровнем закредитованности кредитный риск существенно выше», — сказала представитель регулятора.

Еще в IV квартале 2018 года доля ссуд клиентам с PTI более 80% составляла 5%. Банк России анализирует, с чем связан рост выдач займов именно этому сегменту потребителей, добавила Ксения Юдаева. Она не исключила, что это может быть связано с изменением правил выдачи потребкредитов с 1 октября 2019 года: российские банки будут обязаны рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки заемщика (PTI), учитывая обязательства должника перед другими кредиторами.

«Возможно, это не рост, а лучшее выявление такого рода кредитов на балансах», — заметила первый зампред Банка России.

Согласно данным ЦБ за I квартал 2019 года, доля кредитов, выданных клиентам с PTI более 50%, составляет чуть больше 35% от общего числа ссуд, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой.