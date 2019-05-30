Агентство по страхованию вкладов рассчитывает от имени Банка Развития Технологий, где выступает конкурсным управляющим, взыскать с его бывших топ-менеджеров почти 1,609 млрд рублей. О соответствующем иске, поданном на днях в Арбитражный суд Москвы, сообщается на сайте АСВ.

Ответчиками по иску указаны Чепа А. В., Мухин В. А., Сысоев А. В., Назин Е. И., Серова М. В., Базолин К. В., Ищенко П. А., Канцерский О. В., Шацкий С. Н., Моргачева В. А., Мужиковская О. А., Найдин Д. В., Фирсов С. Н.

Уточним, что Владимир Мухин был председателем совета директоров банка, в который также входили Евгений Назин, Марина Серова, Константин Базолин. Сергей Шацкий возглавлял правление банка, другими членами которого были Ольга Мужиковская и Валентина Моргачева. Олег Канцерский занимал пост предправления банка ранее. Алексей Чепа, Владимир Мухин и Александр Сысоев входили в число совладельцев банка.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению ликвидной ссудной задолженности недвижимым имуществом по завышенной стоимости, что причинило банку ущерб», — поясняется в сообщении АСВ.

Кроме того, агентство подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ЕвроАксис Банка контролировавших его лиц: Фрлет М., Маричича И., Фомина Н. И., Сикимича О., Лазаревича В., Спасоевич Т., Скулича Д., Курьяк Е., Попковой Н. В. и Станоевич Б. в общем размере более 1,078 млрд рублей.

Обрад Сикимич возглавлял совет директоров банка; в числе других его членов были Воин Лазаревич, Топлица Спасоевич, Драго Скулич. Иван Маричич был президентом, председателем правления банка; среди членов правления были Наталья Попкова и Николай Фомин.



В ходе конкурсного производства было установлено, что бывшими контролирующими лицами банка были совершены действия по формированию заведомо невозвратной ссудной задолженности юридических лиц, а также выданы банковские гарантии без их отражения в бухгалтерском учете банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководством банка не принимались меры по предупреждению его банкротства, отмечает АСВ.