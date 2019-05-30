Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «ФК Открытие» до уровня «АА-(RU)», прогноз — «стабильный». Сообщение об этом опубликовано на днях на сайте агентства.

Ранее у банка был рейтинг «A+(RU)» со «стабильным» прогнозом, свидетельствуют материалы АКРА.

Как поясняется, повышение рейтинга отражает усиление системной значимости банка «в рамках банковского сектора и в экономике страны в целом вследствие укрепления его рыночных позиций». При этом оценка собственной кредитоспособности «Открытия» («а-») обусловлена его умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

В АКРА напоминают, что в августе 2017 года в отношении «Открытия» была начата процедура финансового оздоровления, которая официально продолжается и в настоящее время. Вместе с тем плановая полномасштабная трансформация банка и его группы уже завершена с учетом присоединения к «Открытию» Бинбанка, консолидации иных банковских активов (Росгосстрах Банка), пенсионных и страховых активов, находящихся в настоящее время в составе группы «Открытие», а также передачи значительного объема проблемных активов группы (не менее 500 млрд рублей) в Банк непрофильных активов.



«Усиление системной значимости заключается в существенном укреплении группой (после расчистки баланса) рыночных позиций путем активного наращивания банком кредитного портфеля и портфеля гарантий, а также привлечения средств клиентов. Значительному увеличению масштабов бизнеса также способствовало присоединение Бинбанка. По мнению АКРА, реализация намеченной стратегии с учетом осуществленных мероприятий по финансовому оздоровлению может позволить группе в перспективе стать важным элементом развития национальной экономики», — говорится в релизе.