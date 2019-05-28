Банк России осенью может применить меры, сдерживающие высокие темпы роста потребительского кредитования.
Ситуация на рынке потребительского кредитования стимулирует игроков сдерживать выдачи необеспеченных ссуд. Такую точку зрения высказал зампред правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко.
«Если глубже провалиться в отчетность, то мы увидим, что рынок растет чуть быстрее, чем мы. Это правда, мы немного сдерживаем свой рост. Первое: Мы помним кризис 2014 года, он был связан примерно с теми же факторами. Второе: наша основная специализация в том, что мы работаем с более мелкими сроками, более мелкими суммами. Это не те суммы, которые могут ввести в долги. Мы смотрим на PTI клиента, на его платеж, на его доходы», — сказал топ-менеджер в рамках OFFICEPARTY в Банки.ру.
Банк России осенью может применить меры, сдерживающие высокие темпы роста потребительского кредитования, заявляла ранее первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. При этом регулятор не исключал введения с 1 октября мер для ограничения показателя долговой нагрузки.
OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.
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