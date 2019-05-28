Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 5 июня рассмотрит вопрос о выделении операторам частот в диапазоне 25–29,5 ГГц для тестирования сотовой связи пятого поколения (5G), следует из проекта повестки заочного заседания, с которой ознакомились «Известия» .

В случае положительного решения тесты 5G можно будет начать в конце лета, сказал один из собеседников «Известий». Связь 5G на частотах 25–29,5 ГГц позволит покрывать сверхскоростным интернетом стадионы, торговые и бизнес-центры и прочие места массового скопления людей, объяснили эксперты. Но для глобального развертывания сетей пятого поколения в крупных городах их недостаточно, нужен другой диапазон –– 3,4–3,8 ГГц, –– пока недоступный российским операторам.

Государственная программа «Цифровая экономика» предусматривает строительство 5G-сетей в российских городах-миллионниках в 2020 году. Покрытие всей России планируется к 2025 году. В феврале этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил в течение ближайших лет начать эксплуатацию сетей 5G в стране, а уже в этом году принять генеральную схему развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных.

Инвестиции в строительство сетей 5G в России в 2020–2027 годах могут составить 330–610 млрд рублей, посчитала ранее аудиторская компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с Владимиром Путиным в апреле прогнозировал инвестиции в 5G в размере 650 млрд рублей к 2030 году.

Сейчас первоочередной вопрос для развертывания в России сетей связи пятого поколения –– расчистка частот для них, сказал «Известиям» официальный представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. Этому вопросу будет посвящено еще не одно заседание ГКРЧ и множество совещаний самого разного уровня и состава участников, полагает он.

Проект решения ГКРЧ, с которым ознакомились «Известия», не предусматривает использования частот так называемого нижнего диапазона –– 3,4–3,8 ГГц. Его участники рынка связи считают оптимальным для развертывания 5G. Без этих частот не построишь полноценную сеть пятого поколения: покрыть отдельные объекты или главные улицы города на высоких частотах еще можно, но сквозное покрытие в мегаполисе не обеспечить без 3,4–3,8 ГГц, указывают опрошенные «Известиями» аналитики и участники сотового рынка.

Источник в Минобороны сообщил «Известиям», что вопросы в области частот находятся в стадии обсуждения.