Счетная палата РФ в этом году разработает новые меры по борьбе с коррупцией, заявил глава ведомства Алексей Кудрин в Совете Федерации.



По его словам, одна из поставленных перед ведомством задач — «развитие среды добросовестности и борьба с коррупцией».

«Это очень деликатная задача, здесь общество требует более существенных мер с учетом масштаба коррупции и казнокрадства. Поэтому мы должны отвечать на этот вызов, который, как мы понимаем, существует реально, и мы разрабатываем новые методы в этой области и сейчас обновляем наши соглашения, в том числе с правоохранительными структурами», — сказал Кудрин.