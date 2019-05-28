Самыми нужными профессиями рабочих и специалистов среднего звена на сегодняшний день являются продавец-кассир и повар, говорится в исследовании Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, который провел опрос организаций. Об этом сообщает «Российская газета» .

Всего в опросе приняли участие 26,9 тыс. организаций.

Двадцатку самых востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена возглавил продавец-кассир. О нужности таких работников заявили 980 респондентов. Второе место занял повар — 862 упоминания. Третье место досталось педагогам профессионального и дополнительного образования — 557 упоминаний.

Далее идут юристы (о потребности в них заявило 488 работодателей), специалисты по социальной работе (483), специалисты по закупкам (483), медицинские сестры (312), делопроизводители (297), бухгалтеры (242).

Также опрос показал, что работодатели нуждаются в специалистах «новых» профессий, включая сити-фермеров и операторов 3D-принтера.