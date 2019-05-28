Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в интервью Forbes рассказал об особенностях работы с главой банка Германом Грефом.

«У него есть одна собственная черта: он всегда неудовлетворен текущим статус-кво. Что-то сделали? Молодцы. А что дальше? Его не устраивает позиция «и так сойдет». Все, что мы строим в цифровом и физическом мире, должно быть на уровне лучших мировых стандартов», — сказал Хасис.

Он также отметил, что глава Сбербанка не одобряет экономию на проектах, если это наносит ущерб качеству.

«Всегда есть одно простое правило. Он говорит: «О том, что это было дешево, никто не вспомнит, а о том, что это было недостаточно хорошо, будут помнить всегда», — рассказал первый зампред правления Сбербанка.