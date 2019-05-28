Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил за дальнейшее снижение бедности и дифференциацию доходов в РФ. По словам министра, у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае. Об этом он написал на своей странице в Facebook , комментируя свое выступление на Столыпинском форуме.



«Мне был задан вопрос об особенностях развития Китая, факторах высоких темпов роста. Я сделал акцент на четырех темах. Агрессивная урбанизация. Высокая доля инвестиций в ВВП (и как следствие — низкая доля текущих расходов). Управление спросом и кредитным предложением. Фокус на прорывных проектах, которые смогут обеспечить дополнительную добавленную стоимость в будущем», — написал глава Минэкономразвития.

По его словам, для России, в первую очередь, здесь интересен и применим опыт по двум последним темам. Так, активная политика по управлению кредитным предложением — это простимулирует корпоративное и ипотечное кредитование за счет сокращения потребительского кредита. «Концентрация на прорывных направлениях, например, на развитии искусственного интеллекта и его активном внедрении в разные области — путь к более быстрому росту производительности труда. На форуме я как раз обратил внимание на наличие и объемы финансирования такой программы в Китае», — подчеркнул Орешкин.

Однако некоторые СМИ, по его словам, сделали акцент на ограничении мер соцподдержки в Китае. «И якобы из этого следует мое предложение применить этот опыт в России, — продолжает министр..

«Вопрос: надо ли России идти путем ограничения социальной политики? Конечно нет. Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами (по приведенной ниже ссылке можете сравнить нашу статистику с любой другой страной). Но при этом, в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится — поэтому необходимо двигаться по пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов», — подчеркнул Орешкин.



Он напомнил, что ограничение мер соцподдержки в Китае внесло свой вклад в ускорение роста ВВП страны, назвав такую плату «печальным фактом китайской действительности». Китай не торопился направлять заработанные деньги на социальные программы, а использовал их для новых раундов инвестиций, отметил глава экономического ведомства России.



«Более того, если взять статистику Всемирного банка, то можно увидеть, что в Китае по состоянию даже на 2015 год (последние доступные официальные данные — прим. ТАСС) 372,8 млн человек или 27,2% населения жили меньше чем на $5,5 в день по паритету покупательной способности. В этих же данных для России приводится цифра 3,9 млн человек (2,7% населения)», — заявил он, предложив принести другую «жертву» настоящим в пользу будущего в России.

«В первую очередь, о таких вещах, как снижение активности потребительского кредитования в пользу инвестиционного. Чрезмерное потребительское кредитование не только не приводит к увеличению доходов в будущем, но и может создать большие социальные проблемы уже сегодня. Или [можно говорить] о направлении прибыли крупнейших российских компаний на новые инвестиции в большем объеме. А также о снижении расходов на госуправление в пользу инвестиций в инфраструктуру. Только такие маневры позволят выйти на высокие темпы за сравнительно небольшой срок», — считает Орешкин.