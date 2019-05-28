Московский Кредитный Банк в целях повышения защищенности своей IT-инфраструктуры внедрил комбинированную систему защиты сетевого периметра. Она включает в себя межсетевой экран нового поколения и систему защиты от целенаправленных атак (Anti-APT), сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Проект нацелен на раннее выявление аномальных активностей при обращениях к сети Интернет и на блокирование попыток злоумышленников взломать сетевой периметр банка, а затем нанести ущерб банку и клиентам», — отмечается в сообщении.

В рамках проекта МКБ ввел в эксплуатацию Anti-APT систему, разработанную «Лабораторией Касперского», подготовил отказоустойчивую инфраструктуру размещения оборудования, перевел все серверные подсети и всех пользователей на оборудование Palo Alto Networks, отладил процессы мониторинга за состоянием оборудования.