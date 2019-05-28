Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, создающего механизм рассмотрения споров в интернете, сообщает «Российская газета» .

Предполагается, что появится специальная платформа для урегулирования споров в электронном режиме. Первыми пользователями могут стать недовольные покупатели онлайн-магазинов, но в перспективе планируется распространить систему электронного рассмотрения споров. Не исключено, что появятся и отдельные площадки для рассмотрения различных видов споров.

«Необходимость создания соответствующей системы механизмов вызвана возрастающим числом жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и оказанием онлайн-услуг», — рассказывают в министерстве юстиции.

Также могут появиться специальные электронные площадки для примирительных процедур, на которых граждане смогут найти медиатора (посредника по мирным переговорам). Обсуждается и создание единого федерального портала для защиты потребителей.

«Создание единого федерального формата электронных информационных систем разрешения споров безусловно является важным шагом на пути к цифровизации судопроизводства, — говорит заместитель исполнительного директора-руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. — Однако необходимо учитывать, что в настоящее время федеральная целевая программа по устранению цифрового неравенства выполнена не везде, в связи с чем до создания равных условий доступа к «цифровому правосудию» нужно обеспечить техническую возможность такого доступа. Также стоит задуматься о том, как обезопасить от проявлений «потребительского экстремизма», поскольку недобросовестные потребители захотят воспользоваться открывшимися возможностями для злоупотребления правом».

По его словам, чтобы исключить такие возможности нужно продумать ограничения на подачу соответствующих жалоб, а также выбрать ведомство, которое могло бы стать эффективным администратором платформы.

«С учетом специфики рассмотрения жалоб потребителей и наличия в своем штате сотрудников, имеющих необходимый опыт и квалификацию, таким администратором смог бы стать Роспотребнадзор», — полагает Дмитрий Липин.