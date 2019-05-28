Ранее ссобщилось, что с такой инициативой выступила Общественная палата.
Предложения ввести в России «отцовский капитал» при рождении третьего ребенка в Минтруд России не поступало.
Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства.
Ранее в среду «Известия» сообщили, что Общественная палата предложила ввести так называемый отцовский капитал — субсидию за рождение третьего ребенка в семье. При этом отцовский капитал не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки.
«Данные предложения в Минтруд России не поступали», — сказали в пресс-службе.
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