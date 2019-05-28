Предложения ввести в России «отцовский капитал» при рождении третьего ребенка в Минтруд России не поступало.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства.

Ранее в среду «Известия» сообщили , что Общественная палата предложила ввести так называемый отцовский капитал — субсидию за рождение третьего ребенка в семье. При этом отцовский капитал не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки.

«Данные предложения в Минтруд России не поступали», — сказали в пресс-службе.