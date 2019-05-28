Министерство финансов США заблокировало в 2018 году связанные со странами — «спонсорами терроризма» активы на сумму в 216 млн долларов. Об этом говорится в опубликованном в среду ежегодном докладе ведомства, направленном в Конгресс США.

«Приблизительно 216,83 миллиона долларов млн активов, связанных с тремя странами — спонсорами терроризма были заблокированы в 2018 году в соответствии с принятыми Соединенными Штатами экономическими санкциями», — говорится в отчете.

В 2017 году ведомство заблокировало 201,53 млн долларов активов Ирана, КНДР, Сирии и Судана, которые, по версии Вашингтона, являются странами — «спонсорами терроризма».

Так, США в 2018 году заблокировали активы Тегерана на сумму в 107,41 млн долларов, Дамаска — 35,07 млн долларов, Пхеньяна — 74,36 млн долларов. «В отношении Судана не зарегистрировано заблокированных активов», — говорится в документе.

«Реализация программ по борьбе с международными террористическими организациями привела к блокировке на территории Соединенных Штатов активов на сумму, превышающую 46,1 миллиона долларов, на 31 декабря 2018 года», — отмечается в отчете. При этом в 2017 году этот показатель составил $43,6 млн.