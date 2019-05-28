Минфин РФ, ЦБ и «ДОМ.РФ» разрабатывают дорожную карту по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, большинство решений из нее может быть реализовано до конца года. В перспективе это обеспечит снижение ипотечных ставок на 1—1,5 процентного пункта, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.



«Одна из наших задач — формирование ликвидного рынка ипотечных облигаций с поручительством единого института развития в жилищной сфере. Совместно с ЦБ и «ДОМ.РФ» работаем над дорожной картой по развитию рынка ипотечных ценных бумаг и рассчитываем, что большинство решений может быть реализовано до конца года. В перспективе это обеспечит снижение ставок на 1—1,5 процентного пункта», — сказал он.

Кроме того, реализация дорожной карты поможет привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в пенсионную, банковскую и страховую системы, уверен Моисеев. Другим положительным результатом может стать повышение надежности банковской системы за счет снижения процентного риска, отметил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту