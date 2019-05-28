Динамику ипотечных ставок определяет, прежде всего, макроэкономическая ситуация в стране и стоимость привлечения средств банками, рассказал в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Повышение и снижение ставок по ипотеке определяется, прежде всего, макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств. Ипотека — самый долгосрочный кредит, средний срок которого более 15 лет», — сообщил Моисеев.

Замминистра пояснил, что для того, чтобы банкам выдать ипотеку, им необходимо привлечь фондирование, ориентиром стоимости которого на короткий срок является ключевая ставка Банка России, превышающая инфляцию.

«Хочу заметить, что у низкой ключевой ставки есть и обратная сторона – низкая доходность по депозитам. Так вот, банки, для компенсации своих операционных расходов, стоимости кредитного риска и расходов на капитал добавляют к стоимости долгосрочного фондирования еще 2,5—3,5 процентного пункта, ориентиром выступает доходность пятилетних ОФЗ, сейчас около 8,1 процентного пункта», — рассказал Моисеев.

«Напомню, что сейчас основным источником фондирования выдачи ипотеки являются краткосрочные источники, в том числе депозиты населения. Мы же должны работать над созданием надежного долгосрочного механизма фондирования выдачи ипотеки», — резюмировал он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию ранее озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту.