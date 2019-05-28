Банк Юнистрим был награжден дипломом победителя в номинации «За лучшие финансовые условия».

Конкурс проходил в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Ключевая особенность мероприятия в том, что участников оценивают предпринимательские сообщества из различных регионов страны. Именно предприниматели определили банки, максимально соответствующие запросам малого бизнеса.

Юнистрим оказался в числе победителей, получивших высокие оценки от предпринимателей. При оценке учитывалось, какую часть забот предпринимателей берёт на себя банк и насколько выгодную программу предлагает для поддержки и развития их бизнеса. В Юнистрим предприниматели могут выбрать наиболее подходящий своему бизнесу тариф обслуживания, в том числе бесплатно открыть счет, арендовать онлайн-кассу и терминал за 0 рублей, воспользоваться торговым эквайрингом от 0%.

— Мы не просто предоставляем финансовые услуги для малого бизнеса — мы помогаем воплощать в жизнь идеи. Умение слышать, анализировать потребности и фокусироваться на задачах каждого клиента — стиль бизнеса Юнистрим, — говорит директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим Александр Ложкин. — Mы признательны представителям бизнеса за высокую оценку нашей работы; приятно, что в Юнистрим они видят современного и надежного партнера.

Победа в номинации «За лучшие финансовые условия» подтверждает продуктивность взаимодействия Юнистрим с представителями малого бизнеса. В сотрудничестве с банком тысячи предпринимателей смогли начать своё дело или расширить его, сделав мечту реальностью.

С более подробной информацией по РКО в Юнистрим можно ознакомиться на сайте .