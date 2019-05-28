Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о маркетплейсе для банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Законопроект был инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.



Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. Он представляет собой платформу, которая объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг ( включая Банки.ру ).



«Законопроектом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. Такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера», — говорится в пояснительной записке к документу.

Оператор электронной платформы предоставляет сторонам сделки возможность осуществить расчеты по заключенным с использованием платформы сделкам с использованием специального счета оператора такой платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России. Специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы, либо в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. В законопроекте устанавливается круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца специального счета.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено создание единого реестра финансовых трансакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы. Создание такого реестра направлено на повышение удобства и прозрачности информации о сделках на финансовом рынке в целях развития конкуренции и повышения финансовой доступности.

Информация о сделках, заключаемых с использованием электронной платформы, доступ к которой предоставляется регистратором финансовых трансакций, считается достоверной, пока в судебном порядке не доказано иное. У потребителя финансовых услуг появится возможность контроля за деятельностью финансовых организаций путем проверки информации, отраженной в реестре, с использованием личного кабинета на портале госуслуг.

По мнению авторов документа, создание подобного маркетплейса будет способствовать обеспечению доступности финансовых услуг широким слоям населения и увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счет малых региональных банков — клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети таких банков в регионе проживания потенциальных клиентов.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня. «План такой — принять законопроект во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии», — сказал Аксаков.

Комитет также рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, прописывающий специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием маркетплейса. Документ является «спутником» к основному законопроекту о сделках с использованием электронной платформы.