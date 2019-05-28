Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который обязывает банки и небанковские кредитные организации (НКО) при проведении переводов электронных денег внутри России использовать исключительно российскую платежную инфраструктуру. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июня, сообщает ТАСС.

Документ инициирован членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником. Автор проекта напоминает, что среди нововведений последнего времени можно отметить требования о российской резидентности платежной инфраструктуры, невозможность одностороннего отказа платежной инфраструктуры в выполнении своих функций, запрет на трансграничную передачу данных о платежных трансакциях граждан России, осуществляемых внутри России.

«Указанные требования не распространяются на сегмент расчетов электронными денежными средствами, поскольку соответствующие переводы осуществляются вне рамок платежных систем», — подчеркивается в сопроводительных материалах.

Законопроектом предлагается установить для операторов электронных денег и платежной инфраструктуры требования, аналогичные действующим требованиям для платежных систем. Документ обязывает операторов электронных денежных средств привлекать российскую платежную инфраструктуру для внутрироссийских переводов электронных денег.

При этом операторы электронных денег смогут заключать договоры только с организациями, оказывающими операционные услуги или услуги платежного клиринга и которые находятся и осуществляют все функции на территории РФ. Этим организациям запрещается в случае заключения такого договора в одностороннем порядке приостанавливать или прекращать оказание услуг оператору и его клиентам.

Также запрещается передавать информацию по любому переводу электронных денежных средств на территории РФ за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Предложенными правительством поправками предлагается исключить необоснованные ограничения на возможность привлечения операторами электронных денежных средств российских сервисных организаций для осуществления трансграничных переводов, предусмотреть возможность передачи информации по трансграничным переводам на территории иностранного государства в случаях, когда это необходимо для урегулирования спорных ситуаций. Кроме того, по согласованию с ЦБ термин «трансграничный перевод электронных денежных средств» заменяется на «трансграничный перевод денежных средств».