Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, предусматривающий его профицит в размере 1,881 трлн рублей, или 1,7% к ВВП, что на 50,9 млрд рублей ниже ранее утвержденного уровня, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, общий объем доходов федерального бюджета на 2019 год составит 20 трлн 174,9 млрд рублей (18,5% ВВП), что на 205,6 млрд рублей больше установленного законом о бюджете объема.

При этом расходы федерального бюджета составят 18 трлн 293,7 млрд рублей (16,8% ВВП), что на 256,5 млрд рублей больше ранее установленного объема.

«Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2019 году», — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Действующим законом предусмотрен профицит бюджета РФ на текущий год в объеме 1,932 трлн рублей, расходы — на уровне 18,037 трлн рублей.