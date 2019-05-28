Россияне возвращают небольшие долги в среднем за три—четыре недели, выяснила в своем исследовании онлайн-платформа кредитования и микрофинансовая организация «Займер».

«Чаще всего россияне нуждаются в небольшой заемной сумме на 22—29 дней — такой срок заемщики указывают в 37,3% заявок. В 27% случаев они обещают вернуть полученные средства через 15—21 день, и еще в 25,2% — ровно через месяц», — говорится в исследовании.

Аналитики считают, что подобное распределение сроков связано с датами получения заработных плат и краткосрочным планированием личного бюджета.

Согласно статистике компании, россияне значительно реже занимают деньги на срок от 8 до 14 дней — только в 8,5% случаев, и на срок до недели — таких заявок на онлайн-займы всего 2%.

На срок до 14 дней россияне обычно занимают деньги, чтобы благополучно пережить период до очередного поступления денежных средств и оплатить текущие нужды. На срок от 15 до 21 дня займы чаще всего нужны на срочные крупные покупки или внесение крупного регулярного платежа. На 22—30 дней граждане берут онлайн-займы, чтобы покрыть непредвиденные расходы: срочные ремонты, поездки, лечение и другие.