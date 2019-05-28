В рамках данной сделки инвестиции будут направлены на масштабирование существующего бизнеса. Компания Capital Mars ориентирована на максимальную автоматизацию процессов аренды и продажи недвижимости на базе собственной уникальной платформы.

Российская инвестиционно-консалтинговая компания «Поляков Финанс» заключила инвестиционное соглашение о создании совместного партнерства с компанией Capital Mars, разработчиком диджитал-платформы аренды и продажи жилой недвижимости. В рамках данной сделки инвестиции будут направлены на масштабирование существующего бизнеса. Компания Capital Mars ориентирована на максимальную автоматизацию процессов аренды и продажи недвижимости на базе собственной уникальной платформы. Агентство недвижимости новейшего формата Capital Mars появилось на рынке в 2015 году и демонстрирует стабильный рост выручки от 50 до 100% в год на протяжении трех последних лет.

«Capital Mars — перспективная компания с инновационным подходом к риэлторскому бизнесу. Как раз такие проекты мы и отбираем для инвестиционного партнерства. Это помогает поддержать российский бизнес на стадиях становления и стимулировать его развитие, а нам — получить гарантированный доход вместе со становлением бизнеса, в который мы инвестировали. Одной из таких компаний, которая идеально вписалась в нашу инвестиционную стратегию, стала Capital Mars. В рамках данной сделки будет создано совместное партнерство с компанией. Она уже успешно показала себя на рынке Москвы и готова стремительно развиваться и расширяться в другие регионы. Мы ожидаем, что Capital Mars продемонстрирует пятикратный рост уже в ближайшие 2-3 года. Capital Mars мы оцениваем как динамично развивающуюся, адекватно и своевременно реагирующую на любые изменения рынка компанию, что в сочетании с цифрами роста говорит о ее серьезных перспективах», — сообщает генеральный директор инвестиционно-консалтинговой компании «Поляков Финанс» Алексей Поляков.

«Рынок Москвы и Московской области, на котором мы успешно работаем более четырех лет, демонстрирует стабильный рост уже несколько лет подряд. Кроме того, специфика столичного рынка — повышенная готовность к восприятию новых технологий в привычных отраслях и повышенный запрос на цифровые инновации. Мы придерживаемся данной стратегии в развитии нашей компании, уделяя основное внимание высокой технологичности и диджитализации нашего бизнеса», — отметил Александр Дасаев, генеральный директор Capital Mars.

По данным экспертов, объем рынка аренды и продажи жилой недвижимости Москвы оценивается в 60 млрд рублей с ежегодным ростом в 5%. В 2018 году Росреестр по Москве зарегистрировал 156 431 прав по договорам купли-продажи жилья – в 1,3 раза (+26%) больше, чем годом ранее (123 894 перехода прав).

Инвестиции в классические и диджитал-проекты различной направленности — стратегия «Поляков Финанс», которая позволяет диверсифицировать портфель и, как следствие, нивелировать риски, обеспечивая максимально высокую доходность компании.