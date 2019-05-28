Больше 40% клиентов Банка «Хоум Кредит» получают кредиты с помощью онлайн-технологий, сообщил заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит Александр Антоненко.

«Больше 40% клиентов получают в кредит наличные, используя онлайн-технологии», — сказал Александр Антоненко. Он добавил, что более 50% также гасят кредиты онлайн.

«Если в прошлом году доля клиентов, которые пользовались нашими, онлайн-каналами, была чуть меньше 50%, то по итогам первого квартала 2019 года их доля превысила 60%», — отметил зампредправления банка.