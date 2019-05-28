Система быстрых платежей (СБП) ЦБ безопасна и полностью защищена, заявил руководитель проекта СБП Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников на международном ПЛАС-форуме.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал СБП небезопасной , а обязательное присоединение банков к системе — неправильным.

«Система быстрых платежей безопасна, надежно защищена, за период работы мы никаких инцидентов не наблюдали и, да, мы соответствуем всем стандартам», — сказал Дмитрий Колесников.

Напомним, ЦБ в феврале запустил конкурента системе переводов Сбербанка . СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона. По словам Колесникова, с момента запуска системы клиенты осуществили 500 тыс. переводов на общую сумму почти 4,2 млрд рублей. Из них примерно 40% переводов были адресованы самому себе (me2me). СБП уже воспользовались около 200 тыс. человек.

Сейчас в системе 14 банков, из них системно значимых — семь. ЦБ рассчитывает на подключение всех системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Со Сбербанком до сих пор ведутся переговоры.