Система быстрых платежей (СБП) Центробанка позволит физическим лицам получать возмещения от страховых компаний в рамках платежей B2C (переводы от юрлиц физлицам), сообщил директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт Дмитрий Колесников на международном ПЛАС-форуме.

«Сервис В2С — переводы от юридических лиц физическим лицам. Здесь тоже очень много кейсов, в том числе возмещение от страховых компаний физическим лицам, те же зарплатные проекты», — сказал он.

Через СБП уже можно проводит C2C переводы, а также пополнять брокерские счета.

По словам Дмитрия Колесникова, запуск сервиса переводов от физических лиц юридическим (C2B) должен состояться во втором полугодии 2019 года. Помимо оплаты при помощи QR-кода может быть создан инструмент подписки, который предполагает проведение регулярных платежей.

Также ведется активная работа по запуску переводов между компаниями (B2B) через СБП. На 2020 год запланировано внедрение переводов от физлиц государственным структурам — С2G — коммунальные платежи и другое.