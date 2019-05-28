Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 мая возбудило дело в отношении компании «Ростелеком» из-за нарушения закона о защите конкуренции, говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАС выдала предупреждение «Ростелекома» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Основанием для этого послужило заявление компании «МегаФон».

«Антимонопольное ведомство установило, что «Ростелеком» отказывался от заключения договоров о присоединении сети зоновой телефонной связи ПАО «МегаФон» в Воронежской области, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Ростовской области к сети местной телефонной связи ПАО «Ростелеком», — сообщает ведомство.

«Ростелеком» до 30 апреля должен был устранить выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства, но по состоянию на дату возбуждения дела компания не проинформировала ФАС об исполнении предупреждения.