Почти все POS-терминалов сети «Мир» уже готовы к осуществлению бесконтактной оплаты при помощи смартфона через приложение Mir Pay, сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на международном ПЛАС-форуме.



«Мы сейчас близки к тому, что 80—90% сети приема «Мир» способна взаимодействовать с этим бесконтактным мобильным ядром терминала для платежей через Mir Pay», — сказал Комлев. Он отметил, что поскольку сервис работает недавно, доля бесконтактных платежей, проходящих через него, составляет пока «единицы процентов».

Напомним, мобильный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay был запущен в России 4 марта. Им могут воспользоваться владельцы любых смартфонов на Android (от версии 6.0) с поддержкой NFC.