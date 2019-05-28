Чистая прибыль Почта Банка по итогам I квартала 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого годаи составила 846 млн рублей (в 2018 году— 385 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чистый операционный доход составил 10,7 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с I кварталом прошлого года. Чистый комиссионный доход за первые три месяца 2019 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,6 млрд рублей. Активы с начала года увеличились на 9% до 394 млрд рублей (360 млрд рублей по состоянию на 1 января 2019 года).

Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за указанный период увеличился на 7% и составил 327 млрд рублей (305 млрд рублей по состоянию на 1 января 2019 года). Портфель кредитов наличными увеличился на 7% и составил 271 млрд рублей (на 1 января 2019 года — 254 млрд рублей). Портфель POS-кредитов вырос на 9% и составил 40 млрд рублей (37 млрд рублей на 1 января 2019 года), портфель кредитных карт увеличился на 9% до 16 млрд рублей (15 млрд рублей на 1 января 2019 года).

Объем продаж кредитных продуктов за три месяца 2019 года вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 72 млрд рублей. При этом объем выдач кредитов наличными увеличился на 22% и превысил 50 млрд рублей.

Портфель клиентских пассивов вырос с начала года на 7% и составил 336 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2019 года — 315 млрд рублей). Объем срочных вкладов увеличился на 5% до 238 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2019 года — 226 млрд рублей). Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах увеличились на 10% и составили 98 млрд рублей (по состоянию на 1 января 2019 года 89 млрд рублей).

«В первом квартале 2019 года Почта Банк показал двукратный рост прибыли, обусловленный расширением клиентской базы и объемов продаж различных продуктов, а также эффективной политикой управления рисками. Одновременно с этим мы наблюдаем стремительное развитие дистанционных каналов: по итогам первого квартала объем платежей и переводов в мобильном и интернет-банке вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Мы намерены и дальше активно развивать диджитал-направление, предоставляя нашим клиентам в разных уголках страны удобный сервис и инновационные технологии», — отметил президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

