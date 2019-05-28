Банк России освободил Тимер Банк от обязанности осуществлять раскрытие информации, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России 29 мая 2019 года принял решение освободить Тимер Банк от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»», — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсант» писал, что Тимер Банк, находящийся на санации у банка «Российская Финансовая Корпорация» (РФК), связанного с «Ростехом», принял решение засекретить информацию , подлежащую обязательному раскрытию.

В частности, банк решил не публиковать существенные факты, ежеквартальные отчеты эмитента, годовую и промежуточную финансовую отчетность, решения о выпуске ценных бумаг и проспекты, устав и внутренние документы, сведения об аффилированных лицах. Раскрывать годовую финансовую отчетность с аудиторским заключением банк отказался еще раньше, 27 февраля, обосновав это ссылками на федеральные законы и постановления правительства, которые позволяют организациям не публиковать подлежащую обязательному раскрытию информацию, например, в случае санкций.

По одной из версий, к засекречиванию информации могла привести изменившаяся структура сделок и клиентской базы банковской группы. В начале марта агентство РИА Новости сообщило, что счета венесуэльских компаний в РФ переведут в РФК. Такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом, подтвердил источник Reuters.