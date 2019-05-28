Комиссии за эквайринг в социальном сегменте могут быть снижены уже осенью 2019 года, сообщила глава управления развития и регулирования национальной платежной системы Центробанка Мария Красенкова.



«Мы, как регулятор, мониторим ситуацию с тарифами международных платежных систем, платежной системы «Мир», и по отдельным категориям в социальном сегменте (в здравоохранении, образовании, по лекарствам), и по крупным покупкам — это автомобили, недвижимость. Конечно, комиссии будут снижены, соответствующую работу с платежными системами мы провели», — сказала Красенкова.

«Техническая реализация, насколько мы знаем, будет осенью этого года. Соответственно до декабря мы сможем, я надеюсь, увидеть это (снижение тарифов. — Прим. ред.) на реальных ценах за эквайринг в этих сферах», — уточнила она.

Вопрос снижения комиссий за эквайринг в публичном поле обсуждается с конца прошлого года. Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие тарифы за эквайринг, назвав их «квазиналогом». Позже ЦБ направило в правительство предложения о снижении межбанковской комиссии (интерченджа) в отношении социально значимых товаров и услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).