Банк России никогда не обсуждал возможность индивидуальных условий для банков при подключении к Системе быстрых платежей (СБП), в том числе в части комиссий. Об этом журналистам сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.



Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк хочет получать за услуги по переводу средств через систему быстрых платежей, которую развивает Банк России, комиссию в размере 1% от суммы платежа.

«Принципы Системы быстрых платежей: для всех участников системы обеспечиваются равные условия участия, в том числе в части тарифов. Поэтому мы никогда не обсуждали и не озвучивали, что могут быть различия», — сказала Бакина.

Банк России с конца февраля запустил СБП, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключены 14 банков. Сбербанк, который доминирует на рынке переводов с карты на карту, не входит в их число. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября.

СБП пока не взимает комиссий, однако предусмотрено, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5—3 рублей в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.