развитие и коммерциализация продуктов резидентов Сколково благодаря интеграции их в экосистему БКС Банка по обслуживанию предпринимателей и физических лиц;

предоставление инновационным компаниям Фонда экспертизы БКС Банка в области построения маркетплейсов, создания продуктов для малого бизнеса, кибербезопасности и работы с Big Data;

содействие со стороны БКС Банка развитию Инновационного центра «Сколково» путем внедрения в инфраструктуру города передовых финансовых решений и сервисов.

Стратегическое соглашение подписали председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский и вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константин Паршин.

Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления БКС Банка: «БКС Банк последовательно реализует стратегию создания универсального цифрового банка. Мы хотим, чтобы наши клиенты смогли первыми воспользоваться прорывными технологиями резидентов Сколково. В рамках стратегического сотрудничества и более полной интеграции в экосистему Фонда мы хотим перейти от индивидуальных соглашений с каждым стартапом к формированию набора открытых API, с помощью которых все резиденты Сколково смогут подключиться к экосистеме БКС Банка».

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково»: «Наши стартапы уже успешно сотрудничают с БКС Банком в сфере финтех. Банк активно внедряет готовые технологии наших резидентов, таких как Farzoom и CASHOFF. Новый уровень партнерства с Фондом «Сколково» позволит нам не только находить готовые проекты, но и создавать уникальные решения для финансовой сферы, которые позволят решать стратегические задачи Банка».

Первым практическим шагом реализации меморандума стало соглашение о стратегическом партнёрстве между кредитным маркетплейсом БКС Банка Одобрим.ру и резидентом «Сколково» Brainysoft. Документ о сотрудничестве подписали руководитель Одобрим.ру Дмитрий Глущенко и генеральный директор Brainysoft Галина Бахметьева.

Дмитрий Глущенко, руководитель проекта Одобрим.ру, отметил: «Мы создаем новый продукт на рынке онлайн-лидогенерации — аукцион кредитных предложений, чтобы банки и МФО боролись за пользователя, получившего право выбирать. Наша цель — сделать получение кредита максимально комфортным и доступным для любого человека. Благодаря сотрудничеству с Brainysoft мы сможем подключить к платформе Одобрим.ру более 100 банков и МФО, обеспечить «аукционную» технологию, в рамках которой выигрывают все: клиент в режиме онлайн получает лучшие условия и возможность выбора, а МФО — равноправный доступ к клиентам. В этом проекте Одобрим.ру отвечает за привлечение, скоринг и верификацию клиентов, а Brainysoft выступает технологическим партнером».

Галина Бахметьева, генеральный директор и основатель Brainysoft: «Для нас это уникальная возможность диверсифицировать бизнес-модель: с одной стороны у Brainysoft появляется новый канал дистрибуции программного обеспечения — маркетплейсы, с другой стороны — мы создаем дополнительную ценность для клиентов нашего кредитного конвейера: не только предоставляем им передовые технологии по скорингу и обслуживанию кредитного процесса, но и даём возможность подключиться к новому каналу привлечения клиентов».

АО «БКС Банк» (универсальная лицензия на осуществление банковских услуг № 101 от 29.11.2018) — коммерческий банк, входящий в состав финансовой группы БКС, реализующий стратегию построения универсального цифрового банка. БКС Банк объединяет четыре бизнес-линии: цифровой банк для розничных клиентов, кредитный маркетплейс Одобрим.ру, цифровой банк для предпринимателей Сфера и корпоративный банковский бизнес. К 2022 году БКС Банк ставит цель по привлечению и обслуживанию миллиона физических лиц и 500 тыс. предпринимателей.

Единственный акционер БКС Банка — ООО «Компания БКС» — входит в число лидеров среди российских брокеров по оборотам, по темпам роста региональной сети и клиентской базы. АО «БКС Банк» осуществляет деятельность по всей территории России, имеет филиалы в г. Москве и г. Новосибирске и насчитывает 49 кредитно-кассовых офисов в регионах страны.

Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.

Одобрим.ру — первый кредитный маркетплейс с банковской лицензией АО БКС Банк. Благодаря собственному скорингу сервис позволяет получить предодобрение заявки в режиме онлайн ещё до её подачи в кредитную организацию.

Brainysoft — российская компания, предоставляющая сервис не только в нашей стране, но и за рубежом. Около 200 компаний доверяют продукту Brainysoft. Облачный сервис позволяет выполнять функции кредитного конвейера, автоматизируя операционную деятельность МКК, КПК, МФК и лизинговых компаний.