Банк Казани и iSimpleLab давно являются технологическими партнерами. Совместный проект запуска нового ДБО для физических лиц был реализован еще в 2017 году. Но руководство банка рассматривает каждую возможность перевести взаимодействие с клиентом в более удобный интерактивный вид, делая высокие ставки именно на мобильные приложения в организации сервисов для физлиц.

Так, клиенты Банка Казани — физлица, использующие мобильные приложения — с 1 мая 2019 года могут воспользоваться новой услугой информирования об операциях c помощью push-уведомлений , которая является альтернативой SMS-сервису. Такая возможность появилась после внедрения в систему ДБО, построенного на платформе iSimpleBank 2.0 , программного продукта iSimpleMessageGate от компании iSimpleLab.

Внедрение Push-нотификации стало одним из ярких примеров применения в Банке Казани современных каналов взаимодействия с клиентами. Кроме того, использование iSimpleMessageGate поможет не только сократить расходы на рассылки для клиентов, но и улучшить коммуникации с ними. Ведь все сообщения попадают в мобильное приложение и сохраняются в нем. Соответственно, клиент никогда не упустит важную информацию от банка.

Для справки:

iSimpleMessageGate — отдельный программный продукт, предназначенный для работы с рассылками сообщений по различным каналам, таким как Push, мессенджеры и SMS.

Его первоочередная задача— экономия денег на SMS путем перенаправления части их трафика в каналы Push и мессенджеры. Сервер сам понимает, какие сообщения могут быть отправлены через push.

В случае если отправка не удалась или клиент за установленный срок не получил push, то клиенту отправляется дублирующая SMS.

С помощью iSimpleMessageGate можно проводить различные рассылки по разным каналам, комбинируя и настраивая схемы их проведения.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг и дистрибуции их во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – интернет-банка и мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android, компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации банка и клиента.

О банке:

ООО КБЭР «Банк Казани» — универсальный региональный коммерческий банк, основанный в 1990 году и являющийся старейшим финансовым учреждением столицы. Участниками банка являются Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» и российская лизинговая компания Лизинг-Трейд.

Основные продукты — комплексное банковское обслуживание предпринимателей и юридических лиц, платёжные операции, депозиты, а также целевое и потребительское кредитование, вклады и переводы.

Источник: iCAM Group